Jalen Green lidera a Rockets con 27 puntos en 9no triunfo al hilo al vencer a Trail Blazers

Jalen Green (4), de los Rockets de Houston, clava el balón entre Rayan Rupert, izquierda, y Scoot Henderson (00), de los Trail Blazers de Portland, durante la segunda mitad del juego de baloncesto de la NBA, el lunes 25 de marzo de 2024, en Houston. (AP Foto/Michael Wyke) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.