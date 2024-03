Jackson anota 28 puntos y la canasta de la victoria, y los Grizzlies superan 99-97 a los Spurs

El alero de los Grizzlies de Memphis, Jaren Jackson, Jr., centro, dispara entre los aleros de los Spurs de San Antonio, Jeremy Sochan, a la izquierda, y Victor Wembanyama, a la derecha, durante la segunda mitad de un partido de baloncesto de la NBA, el viernes 22 de marzo de 2024, en San Antonio. (AP Foto/Michael Thomas) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.