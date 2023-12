Ja Morant regresa a Memphis, donde se espera que ayude a los Grizzlies a llenar las butacas

Ja Morant, de los Grizzlies de Memphis, ataca el aro en contra de los Pelicans de Nueva Orleans, superando la marca defensiva de Herbert Jones (5) en la segunda mitad del juego de baloncesto de la NBA, el martes 19 de diciembre de 2023, en Nueva Orleans. Los Grizzlies ganaron 115-113. (AP Foto/Gerald Herbert) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.