Isiah Kiner-Falefa batea doble con la casa llena en la 10ma y Azulejos ganan 6-4 a Atléticos

Justin Turner, izquierda, de los Azulejos de Toronto, celebra con Bo Bichette después de que ambos anotaran con doble productor de tres carreras de Isiah Kiner-Falefa durante la 10ma entrada en el juego contra los Atléticos de Oakland, en Oakland, California, el domingo 9 de junio de 2024. (AP Foto/Jeff Chiu) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved