Inspección de FIFA elogia candidatura de Arabia Saudita para el Mundial 2034

ARCHIVO - Foto del 14 de junio del 2018, el príncipe saudí Mohamed bin Salmán posa con el presidente de la FIFA Gianni Infantino en el duelo entre Rusia y Arabia Saudí del Mundial. (Alexei Nikolsky, Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP, Archivo)

ARCHIVO - Foto del 11 de enero del 2020, una vista general de estadio King Abdullah en Jiddah, Arabia Saudí antes de la Final de la Super Copa de España entre Real Madrid y Atlético de Madrid. (AP Foto/Hassan Ammar, Archivo) Copyright 2020 The Associated Press. All rights reserved.