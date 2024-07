Inglaterra ha acogido las series de penales, pero ha sido un camino largo para llegar a este punto

Jude Bellingham (derecha) y Trent Alexander-Arnold festejan la victoria de Inglaterra en penales sobre Suiza para definir el duelo de cuartos de final de la Eurocopa, disputado el sábado 6 de julio de 2024, en Düsseldorf, Alemania (AP Foto/Darko Vojinovic) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved