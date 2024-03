HR de Arozarena remolca 2 carreras y guía a Rays hacia triunfo 5-1 sobre Azulejos

Curtis Mead, José Siri, José Caballero, Randy Arozarena y Amed Rosario, de izquierda a derecha, celebran la victoria del equipo por 5-1 sobre los Azulejos de Toronto en un partido de béisbol el sábado 30 de marzo de 2024 en St. Petersburg, Florida (AP Foto/Steve Nesius) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved