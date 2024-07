Holanda golea 3-0 a Rumania y llega cuartos en la Eurocopa después de 16 años

Denzel Dumfries de Holanda, en el centro, y sus compañeros de equipo celebran al final de un partido de octavos de final ante Rumania en la Euro 2024 en Múnich, Alemania, el martes 2 de julio de 2024. Holanda ganó 3-0. (AP Foto/Manu Fernández) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved