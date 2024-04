Henderson dispara jonrón en la primera y Orioles derrotan 2-0 a Yankees en el primero de la serie

El relevista de los Orioles de Baltimore, Danny Coulombe (54), y el receptor Adley Rutschman, a la izquierda, celebran después de un partido de béisbol contra los Yankees de Nueva York, el lunes 29 de abril de 2024, en Baltimore. Los Orioles ganaron 2-0. (AP Foto/Nick Wass) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.