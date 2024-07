ARCHIVO - El alero de los Suns de Phoenix , David Roddy (21), calienta antes de un partido de baloncesto de la NBA, el martes 5 de marzo de 2024, en Denver. Los Hawks de Atlanta adquirieron a David Roddy de los Suns a cambio de E.J. Liddell en un intercambio de ala-pívots el lunes 29 de julio de 2024. (AP Foto/David Zalubowski, Archivo) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.