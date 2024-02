Harry Kane entra de nuevo al rescate y Bayern pone fin a racha de tres derrotas

(c) Copyright 2024, dpa (www.dpa.de). Alle Rechte vorbehalten

Fabian N'rnberger, de Darmstadt, pelea un balón con Nick Woltemade, izquierda, de Werder Bremen, durante el juego de fútbol de la Bundesliga entre Darmstadt 98 y Werder Bremen en el estadio Weserstadion, en Bremen, Alemania, el sábado 24 de febrero de 2024. (Carmen Jaspersen/dpa vía AP) (c) Copyright 2024, dpa (www.dpa.de). Alle Rechte vorbehalten