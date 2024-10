Harris y Steelers se apoyan en su furia para una victoria sobre los Raiders

El corredor de los Steelers de Pittsburgh, Najee Harris, a la derecha, se lanza hacia la zona de anotación para superar al esquinero de los Raiders de Las Vegas, Jack Jones, durante la segunda mitad de un partido de fútbol americano de la NFL en Las Vegas, el domingo 13 de octubre de 2024. (AP Foto/John Locher) Copyright 2024 The Associated Press All Rights Reserved