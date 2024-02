Harper quiere un contrato largo con los Filis y jugar hasta los 40 años. Aceptaría ser 1B

ARCHIVO - Bryce Harper, de los Filis de Filadelfia, celebra un jonrón contra los Diamondbacks de Arizona durante la sexta entrada en el Juego 5 de la Serie de Campeonato de la Liga Nacional en Phoenix, el sábado 21 de octubre de 2023. Harper dijo el domingo 18 de febrero de 2024 que quiere terminar su carrera con los Filis de Filadelfia, jugando hasta los 40 años. (AP Foto/Brynn Anderson, Archivo) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.