Haaland habla de su futuro con el Man City y de superar a Messi

El noruego Erling Haaland, del Manchester City, habla en una conferencia de prensa el martes 5 de marzo de 2024

“Si yo digo esto ahora, probablemente va a ser un gran encabezado mañana”, dijo el noruego. “Uno nunca sabe lo que deparará el futuro, pero yo estoy contento. Pueden escribir esto, pero pueden también escribir todo lo que he dicho antes”.

“Estoy muy contento, especialmente con la gente que me rodea, el técnico, los directivos, la junta. Todos son un grupo de personas asombrosas y estoy realmente contento”, manifestó.

Manchester City seguramente querría poner fin a esas versiones, al amarrar a Haaland con un contrato más largo que el actual, mismo que expira en 2027.

“Mi concentración está principalmente en la cancha ahora”, aseveró. “Hay muchos partidos. Hace dos días fue el derbi de Manchester, ahora la Liga de Campeones. El domingo será el Liverpool. Creo que debemos enfocarnos en eso. No pienso que deba concentrarme en nada más por el momento”.

Haaland anotó 52 goles en su primera temporada con el City para ayudar en la conquista de la Liga Premier, la Liga de Campeones y la Copa de la FA. Y pese a sus estadísticas sobresalientes, no pudo vencer a Lionel Messi en la votación por los mayores premios individuales del fútbol: El Balón de Oro y el premio The Best de la FIFA.

¿Tendrá Messi que retirarse para que Haaland sea reconocido como el mejor futbolista del mundo?

“No lo sé. Es una buena pregunta”, dijo. “Es verdad que lo ganó y ganó el Mundial, así que no sé qué decir. Pienso que es el mejor que ha jugado jamás”.

