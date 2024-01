Gurriel renunciaría a 18 millones con Diamondbacks si rescinde contrato después de 2025

ARCHIVO- Lourdes Gurriel Jr., de los Diamondbacks de Arizona, celebra después de batear un jonrón de tres carreras en contra de los Rangers de Texas en la octava entrada del Juego 4 de la Serie Mundial, el 31 de octubre de 2023, en Phoenix. Los Diamondbacks se quedarán con el jardinero con un acuerdo por tres años y 42 millones, que incluye una opción para el equipo en 2027, de acuerdo con una persona con conocimiento del contrato, que habló con The Associated Press en condición de anonimato. (AP Foto/Godofredo A. Vásquez, Archivo) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.