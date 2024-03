Guardianes se quedan sin relevista clave y su abridor que no estará listo para el día inaugural

ARCHIVO - El relevista de los Guardianes de Cleveland, Trevor Stephan, lanza en la séptima entrada de un juego de béisbol contra los Cardenales de San Luis, el 26 de mayo de 2023, en Cleveland. Stephan se someterá a una cirugía del ligamento colateral cubital dentro de las próximas dos semanas después de ser examinado por los doctores Keith Meister y Neal ElAttrache. El equipo hizo el anuncio el jueves 14 de marzo de 2024. (AP Foto/Sue Ogrocki, Archivo) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.