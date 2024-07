Gruden pide a la Suprema Corte de Nevada que reconsidere decisión de desechar demanda contra la NFL

ARCHIVO- Foto del 25 de mayo del 2023, Jon Gruden escucha en la corte después de que la NFL le pidió al tribunal que deseche la demanda del exentrenador de los Raiders Jon Gruden. El martes 30 de julio del 2024, Gruden pide a la Suprema Corte de Nevada que reconsidere la decisión de un panel de 3 jueces de enviar el caso a arbitraje. (AP Foto/John Locher, Archivo) Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved.