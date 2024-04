Gilgeous-Alexander anota 33 puntos y Thunder doblega 124-92 a Pelicans para tomar ventaja de 2-0

Shai Gilgeous-Alexander (2), del Thunder de Oklahoma City, dispara al lado de los Pelicans de Nueva Orleans Herbert Jones (5), mientras Trey Murphy III (25) observa durante la primera mitad del Juego 2 del juego de la serie de primera ronda de playoffs del baloncesto de la NBA, el miércoles 24 de abril de 2024, en Oklahoma City. (AP Foto/Nate Billings) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.