George clava 6 triples y 28 puntos, Leonard agrega 27 y Clippers vencen 126-111 a Bulls

El escolta de los Clippers de Los Ángeles, Norman Powell (24), dispara contra el pívot de los Bulls de Chicago, Nikola Vucevic (9), durante la segunda mitad de un partido de baloncesto de la NBA en Chicago, el jueves 14 de marzo de 2024. (AP Foto/Nam Y. Huh) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.