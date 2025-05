Gavin Sheets impulsa cuatro carreras, Martín Maldonado pega jonrón y Padres vencen 13-9 a Rockies

El receptor Hunter Goodman, izquierda, de los Rockies de Colorado, deja caer la pelota en el plato permitiendo que Manny Machado, derecha, de los Padres de San Diego, anote durante la sexta entrada del juego de béisbol de Grandes Ligas, el vierrnes 9 de mayo de 2025, en Denver. (AP Foto/Jack Dempsey) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved.