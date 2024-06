Gauff gana su primer título de dobles al hacer mancuerna con Siniakova en el Abierto de Francia

La estadounidense Coco Gauff y la checa Katerina Siniakova le dan un beso al trofeo tras ganar el dobles femenino del Abierto de Francia al superar a las italianas Sara Errani y Jasmine Paolini el domingo 9 de junio del 2024.. (AP Foto/Jean-Francois Badias) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved