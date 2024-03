Garland produce 34 puntos, Allen 33 y Cavs superan en tiempo extra a Timberwolves, 113-104

El armador de los Cavaliers de Cleveland Darius Garland (10) lanza mientras observan el armador de los Timberwolves de Minnesota Jordan McLaughlin (6), el base Anthony Edwards (5), y el centro Naz Reid (11), durante la primera mitad del juego de baloncesto de la NBA, el viernes 8 de marzo de 2024, en Cleveland. (AP Foto/Sue Ogrocki) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.