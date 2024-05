Gable Steveson cambia la lucha libre por el fútbol americano al firmar con los Bills de Buffalo

ARCHIVO - Gable Dan Steveson, de Estados Unidos, posa con su medalla de oro durante la ceremonia de premiación en la categoría de 125 kg de lucha libre en los Juegos Olímpicos de 2020, en Chiba, Japón, el 6 de agosto de 2021. Stevenson deja la colchoneta por el campo de juego al firmar contrato como agente libre no reclutado con los Bills de Buffalo el viernes 31 de mayo de 2024. (AP Foto/Aaron Favila, Archivo) Copyright 2021 The Associated Press. All rights reserved