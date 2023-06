FUENTE AP: Vikings dejarán libre a Dalvin Cook por motivo del tope salarial

ARCHIVO - El running back Dalvin Cook (4), de los Vikings de Minnesota, corre rumbo al campo de juego previo a un partido de la NFL en contra de los Lions de Detroit, el 11 de diciembre de 2022. Los Vikings y Cook seguirán por caminos separados por morivos de ahorro en el tope salarial. Cook ha sido informado de la decisión del equipo, de acuerdo con una persona con conocimiento de la decisión que habló con The Associated Press el jueves 8 de junio de 2023. (AP Foto/Paul Sancya, Archivo) Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved