FUENTE AP: Titans finalizan acuerdo para adquirir al cornerback de Chiefs L'Jarius Sneed

ARCHIVO - L'Jarius Sneed, cornerback de los Chiefs de Kansas City, observa la alineación de la ofensiva durante la primera mitad del Juego de Campeonato de la AFC en contra de los Ravens de Baltimore, en Baltimore, el 28 de enero de 2024. Una persona con conocimiento de la negociación dijo a AP que los Titans de Tennessee están finalizando un acuerdo para adquirir a Sneed en un intercambio por dos selecciones de draft, el viernes 22 de marzo de 2024. (AP Foto/Terrance Williams, Archivo) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.