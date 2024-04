Franz Wagner registra 20 puntos y Magic escapa con triunfo 104-103 sobre Trail Blazers

Franz Wagner (22), del Magic de Orlando, busca tomar un tiro ante la doble marca defensiva de Deandre Ayton (2) y Dalano Banton, derecha, de los Trail Blazers de Portland, durante la segunda mitad del juego de baloncesto de la NBA, el lunes 1 de abril de 2024, en Orlando, Florida. (AP Foto/John Raoux) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved