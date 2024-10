Francia y Alemania vencen a acérrimos rivales en la Liga de Naciones

El francés Randal Kolo Muani, a la izquierda, celebra después de anotar el segundo gol de su equipo durante el partido de fútbol del grupo A2 de la Liga de Naciones de la UEFA entre Bélgica y Francia en el estadio Rey Balduino en Bruselas, Bélgica, el lunes 14 de octubre de 2024. (AP Foto/Geert Vanden Wijngaert) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved