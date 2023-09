Filis tienen los brazos y los bates para volver a la Serie Mundial

Alec Bohm, de los Filis de Filadelfia, festeja con sus compañeros tras conectar el hit decisivo en el juego del viernes 22 de septiembre de 2023, ante los Mets de Nueva York (AP Foto/Matt Slocum) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

Bryce Harper de los Filis de Filadelfia tras conectar un sencillo ante los Mets de Nueva York, el domingo 24 de septiembre de 2023, en Filadelfia. (AP Foto/Matt Slocum) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

El bateador designado de los Filis de Filadelfia Kyle Schwarber pega un jonrón de dos carreras en la sexta entrada ante los Bravos de Atlanta el lunes 18 de septiembre del 2023. (AP Foto/John Bazemore) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved