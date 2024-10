Filis aprovechan respiro antes de Serie Divisional, pero no bajan la guardia

El primera base de los Filis de Filadelfia, Bryce Harper, observa mientras espera los resultados de una revisión de video por una jugada en segunda durante la séptima entrada del partido de béisbol en contra de los Nacionales de Washington, el sábado 28 de septiembre de 2024, en Washington. Los Nacionales ganaron 6-3. (Foto AP/Nick Wass) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.