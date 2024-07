Filis adquieren a Austin Hays de los Orioles a cambio de Seranthony Domínguez y Cristian Pache

ARCHIVO - En foto del 14 de julio del 2024, Austin Hays de los Orioles de Baltimore durante el encuentro ante los Yankees de Nueva York. El viernes 26 de julio del 2024, Orioles envían a Hays a los Filis a cambio de los dominicanos Seranthoy Domínguez y Cristian Pache. (AP Foto/Nick Wass, Archivo) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.