FIFA adopta nuevo protocolo para apoyar a jugadoras durante embarazos y tras el nacimiento de hijos

ARCHIVO - El trofeo de la Copa del Mundo femenina se exhibe previo a la final entre España e Inglaterra, en el estadio Australia en Sidney, Australia, el 20 de agosto de 2023. FIFA está implementando nuevas medidas diseñadas para apoyar más en el bienestar de jugadoras y entrenadoras durante el embarazo y después del nacimiento de sus hijos. (AP Foto/Abbie Parr, Archivo) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved