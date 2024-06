Fanáticos latinoamericanos palpitan la Copa América de EEUU

El aficionado argentino Matías Celestino y su hijo Benito Lionel posan para una foto en la habitación de Benito frente a una bandera con la imagen de Lionel Messi en su residencia en Buenos Aires, Argentina, el lunes 3 de junio de 2024. La familia de Celestino viajará a Estados Unidos para seguir la Copa América. (AP Foto/Gustavo Garello) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved