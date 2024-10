Fanáticos de la ciudad natal de Ohtani, en Japón, se reúnen para ver el Juego 3 de la Serie Mundial

El alcalde de Oshu, Jun Kuranari, centro, y otras personas observan una transmisión en vivo antes del inicio del tercer juego de la Serie Mundial de béisbol entre los Dodgers de Los Ángeles y los Yankees de Nueva York durante un evento público en Oshu, noreste de Japón, la ciudad natal de Shohei Ohtani de los Dodgers, el martes 29 de octubre de 2024. (Foto AP/Eugene Hoshiko) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved