Exportero holandés Edwin van der Sar continúa hospitalizado; estable pero "preocupante"

ARCHIVO - Edwin Van der Sar, exportero de Ajax y Manchester United llega al sorteo de la Liga de Campeones de la UEFA en el Foro Grimaldi, en Mónaco, el 30 de agosto de 2018. Quien fuera aquero de la selección holandesa esta en cuidados intensivos en un hospital después de sufrir una hemorragia alrededor del cerebro, reportó su exequipo el Ajax el viernes 7 de julio de 2023. (AP Foto/Claude Paris, Archivo) Copyright 2018 The Associated Press. All rights reserved