Esta vez el entrenador de Cowboys quiere hablar menos de Packers, de cara a duelo en playoffs

Mike McCarthy, de los Cowboys de Dallas, habla en una conferencia de prensa el domingo 7 de enero de 2024 (AP Foto/Susan Walsh)

“Lo lamenté”, dijo McCarthy, quien dirigió Green Bay durante poco más de 12 temporadas y ganó un Super Bowl que se disputó en Dallas para coronar la temporada de 2010. “Esto no tiene que influir siquiera en nuestra energía básica. Respondí a las preguntas con sinceridad acá el año pasado sobre mi experiencia en ese equipo. Pero eso simplemente no nos ayudó a ganar. Y si no nos ayudó a ganar, no me interesa. Me disculpo”.