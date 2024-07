Espinal pega jonrón y llega a 10 juegos seguidos con hit en triunfo de Rojos 6-2 sobre Cachorros

El dominicano de los Rojos de Cincinnati, Santiago Espinal (izquierda) celebra junto a su compañero de equipo, Elly De La Cruz, luego de impactar un cuadrangular de dos carreras durante el segundo episodio del juego de béisbol ante los Cachorros de Chicago, el martes 30 de julio de 2024, en Cincinnati. (AP Foto/Jeff Dean) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.