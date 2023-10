Error de trazado opaca oro de peruana García en la marcha de los Juegos Panamericanos

La peruana Kimberly García saluda tras ganar la marcha de 20 kilómetros de los Juegos Panamericanos en Santiago, Chile, el domingo 29 de octubre de 2023. (AP Foto/Moisés Castillo) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

El personal reajusta los conos de la ruta de la marcha de 20 kilómetros de los Juegos Panamericanos en Santiago, Chile, el domingo 29 de octubre de 2023. (AP Foto/Moisés Castillo)

La peruana Kimberly García compite en la marcha de 20 kilómetros de los Juegos Panamericanos en Santiago, Chile, el domingo 29 de octubre de 2023. (AP Foto/Moisés Castillo)