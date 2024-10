En última fecha de MLS se definen pasajes finales de playoffs e Inter Miami podría hacer historia

Es posible que Messi no juegue de inicio contra Nueva Inglaterra ya que el partido no tiene implicaciones para los playoffs, y el crack acaba de regresar esta semana de la selección nacional que disputó una doble fecha de las eliminatorias mundialistas.

“Si ustedes me preguntan o me preguntaban el 20 de enero, si íbamos a lograr el récord de puntos y veníamos de estar afuera de los playoffs, me parecía una pregunta ilógica", recordó el técnico de Miami, Gerardo “Tata” Martino. "Pero ahora lo tenemos al alcance, lo que no vamos a hacer es locuras por esto, porque en definitiva a los seis días empezamos a jugar lo más importante y sobre todo yo tengo que tener mucho cuidado”.