El Unión de Berlín suma siete derrotas seguidas y recibe una dosis de realidad

“Tenemos que mantenernos positivos”, indicó Fisher, quien reconoció que el equipo actuó bien a pesar de los resultados.

Las lesiones del volante Randi Khedira y el defensa Robin Knoche no les ayudó, pero Fisher dijo que podrían volver el sábado. El defensa croata Josip Juranović regresó lesionado tras jugar con su selección y podría perderse el duelo ante el Stuttgart.

Injuries to midfielder Rani Khedira and defender Robin Knoche have not helped, but Fischer said they could return on Saturday. Croatia defender Josip Juranović returned injured from international duty and will miss the game against Stuttgart.

Los seis goles del Unión fueron obra de defensores —incluyendo cuatro del alemán Robin Gosens, quien tuvo abandonar el empate 2-2 de Alemania en el duelo amistos ante México y podría perderse el encuentro de este fin de semana.

De jugar, Gosens y Bonucci necesitarán mejorar para detener al delantero del Stuttgart Serhou Guirassy, quien suma 13 goles en siete duelos de liga.

Stuttgart nunca ha derrotad al Unión de Berlín en la Bundesliga.

FUENTE: Associated Press