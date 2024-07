El rey de la arcilla y su sucesor ganan en primera ronda de París

La pareja de españoles Carlos Alcaraz, a la izquierda, y Rafael Nadal celebran un punto durante el partido de dobles ante los argentinos Andrés Molteni y Máximo González en los Juegos Olímpicos de París, sábado 27 de julio de 2024. (AP Foto/Manu Fernández) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved