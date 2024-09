El novato de los Piratas, Paul Skenes poncha a 9 en la victoria 3-2 ante Marlins

El dominicano Oneil Cruz, de los Piratas de Pittsburgh, recorre las bases luego de impactar un jonrón solitario ante el lanzador abridor mexicano de los Marlins de Miami, Valente Bellozo durante la primera entrada del juego de béisbol en Pittsburgh, el lunes 9 de septiembre de 2024. (AP Foto/Gene J. Puskar) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved