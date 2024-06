El mediocampista holandés Frenkie de Jong se perderá la Euro 2024 por una lesión en el tobillo

ARCHIVO - Frenkie de Jong, del FC Barcelona, reacciona durante partido de la Liga de Campeones de Europa, en la ronda de cuartos de final entre Paris Saint-Germain y Barcelona en el Parque de los Príncipes, el miércoles 10 de abril de 2024. El centrocampista holandés ha sido descartado para le Euro 2024 al no recuperarse de una lesión en el tobillo. (AP Foto/Lewis Joly, Archivo) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved