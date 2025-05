El Inter vence 4-3 al Barcelona tras prórroga y jugará su 2da final de la Champions en tres años

Davide Frattesi (izquierda) anota el cuarto gol del Inter de Milán ante el Barcelona en la vuelta de las semifinales de la Liga de Campeones, el martes 6 de mayo de 2025, en Milán. (AP Foto/Luca Bruno) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

Davide Frattesi (derecha) anota el cuarto gol del Inter de Milán ante el Barcelona en la vuelta de las semifinales de la Liga de Campeones, el martes 6 de mayo de 2025, en Milán. (AP Foto/Luca Bruno) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

Francesco Acerbi celebra tras marcar el tercer gol del Inter de Milán ante el Barcelona en la vuelta de las semifinales de la Liga de Campeones, el martes 6 de mayo de 2025, en Milán. (AP Foto/Antonio Calanni) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

Raphinha celebra tras anotar el tercer gol del Barcelona ante el Inter de Milán en la vuelta de las semifinales de la Liga de Campeones, el martes 6 de mayo de 2025, en Milán. (AP Foto/Luca Bruno) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

Raphinha (izquierda) celebra tras anotar el tercer gol del Barcelona ante el Inter de Milán en la vuelta de las semifinales de la Liga de Campeones, el martes 6 de mayo de 2025, en Milán. (AP Foto/Luca Bruno) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

Lamine Yamal del Barcelona gesticula durante el partido contra el Inter de Milán en la vuelta de las semifinales de la Liga de Campeones, el martes 6 de mayo de 2025, en Milán. (AP Foto/Luca Bruno) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

Lautaro Martínez celebra tras marcar el primer gol del Inter de Milán ante el Barcelona en la vuelta de las semifinales de la Liga de Campeones, el martes 6 de mayo de 2025, en Milán. (AP Foto/Luca Bruno) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

Lautaro Martínez (derecha) del Inter de Milán sufre una falta de Pau Cubarsí del Barcelona para un penal en la vuelta de las semifinales de la Liga de Campeones, el martes 6 de mayo de 2025, en Milán. (AP Foto/Luca Bruno) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

El técnico del Barcelona Hansi Flick reacciona durante el partido contra el Barcelona en la vuelta de las semifinales de la Liga de Campeones, el martes 6 de mayo de 2025, en Milán. (AP Foto/Antonio Calanni) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved