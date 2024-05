El guía sherpa Kami Rita escala el Everest por 29na ocasión y vuelve a ampliar su récord

ARCHIVO - El veterano guía sherpa Kami Rita regresa tras escalar el monte Everest por 28va vez, en el aeropuerto de Katmandú, Nepal, el 25 de mayo de 2023. Kami Rita, uno de los más destacados guías del Everest, escaló la montaña más alta del mundo por 29na ocasión, y batió su propio récord de más ascensiones a la cumbre, según dijeron el domingo 12 de mayo de 2024 organizadores de la expedición. (AP Foto/Niranjan Shrestha, Archivo) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.