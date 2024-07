EEUU vence 4-1 a Alemania en fútbol femenino y Canadá derrota 2-1 a Francia en medio de escándalo

La estadounidense Lynn Williams (8) celebra su gol con su compañera de equipo Mallory Swanson durante el partido de fútbol femenino del Grupo B contra Alemania en el Estadio Velódromo, durante los Juegos Olímpicos de Verano 2024, el domingo 28 de julio de 2024, en Marsella, Francia. (AP Foto/Daniel Cole) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.