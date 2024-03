EEUU somete 2-0 a México y conquista su 3ra Liga de Naciones. Adams y Reyna gritaron los goles

Tyler Adams celebra tras anotar un gol para Estados Unidos ante México en la final de la Liga de Naciones de la CONCACAF, el domingo 24 de marzo de 2024, Arlington, Texas. (AP Foto/Julio Cortez) Copyright 2024 The Associated Press All Rights Reserved

El arquero mexicano Guillermo Ochoa no puede atajar el remate a gol del volante estadounidense Tyler Adams en la final de la Liga de Naciones de la CONCACAF, el domingo 24 de marzo de 2024, Arlington, Texas. (AP Foto/Julio Cortez) Copyright 2024 The Associated Press All Rights Reserved

Gio Reyna (7) festeja su gol para Estados Unidos ante México en la final de la Liga de Naciones de la CONCACAF, el domingo 24 de marzo de 2024, Arlington, Texas. (AP Foto/Julio Cortez) Copyright 2024 The Associated Press All Rights Reserved

El delantero mexicano Hirving Lozano (izquierda) desborda al volante estadounidense Johnny Cardoso en la final de la Liga de Naciones de la CONCACAF, el domingo 24 de marzo de 2024, Arlington, Texas. (AP Foto/Tony Gutiérrez) Copyright 2024 The Associated Press All Rights Reserved