EEUU inicia con el pie derecho su camino al título del Mundial; Inglaterra gana por la mínima

De izquierda a derecha, Sophia Smith, Megan Rapinoe y Lindsey Horan festejan un gol de esta última por Estados Unidos ante Vietnam en el Mundial, el sábado 22 de julio de 2023, en Auckland, Nueva Zelanda (AP Foto/Abbie Parr) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

Lindsey Horan de los Estados Unidos pelea por el balón con Thi Van Su Ngan de Vietnam en el primer encuentro del Grupo E de la Copa Mundial femenina el sábado 22 de julio del 2023.(AP Foto/Abbie Parr) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

La futbolista inglesa Georgia Stanway (izquierda) celebra tras marcar en el partido del Grupo D del Mundial femenino que enfrentó a Inglaterra y Haití, en Brisbane, Australia, el 22 de julio de 2023. (AP Foto/Tertius Pickard) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

La japonesa Riko Ueki (derecha) recibe una falta de la portera de Zambia, Catherine Musonda, durante el partido del Grupo C del Mundial de Nueva Zelanda y Australia que enfrentó a ambas selecciones, en Hamilton, Nueva Zelanda, el 22 de julio de 2023. (AP Foto/Juan Mendez) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved