Eddie Rosario acuerda con contrato de ligas menores con los Nacionales

ARCHIVO - Eddie Rosario, de los Bravos de Atlanta, observa un jonron de dos carreras en contra de los Yanquis de Nueva York durante la segunda entrada del juego de béisbol, el miércoles 16 de agosto de 2023, en Atlanta. El jardinero boricua y los Nacionales de Washington llegaron a un acuerdo de ligas menores dijo una persona con conocimiento del caso a The Associated Press el miércoles 6 de marzo de 2024. (AP Foto/John Bazemore, Archivo) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved