Ecuador noquea a México y será el rival de Argentina en cuartos de final de la Copa América

El delantero mexicano Santiago Giménez (centro) intenta rematar en medio de los ecuatorianos Félix Torres (izquierda) y Kendry Páez en el partido por el Grupo B de la Copa América, el domingo 30 de junio de 2024, en Glendale, Arizona. (AP Foto/Rick Scuteri)