Durant anota 35, Allen añade 26 y Suns vencen 120-113 a Raptors

El alero de los Suns de Phoenix, Kevin Durant (35), dispara sobre el escolta de los Raptors de Toronto , Ochai Agbaji (30), durante la segunda mitad deL partido de baloncesto de la NBA en Phoenix, el jueves de marzo. 7, 2024. Phoenix ganó 120-113. (AP Foto/Darryl Webb) Copyright 2024 The Associated Press. All Rights Reserved